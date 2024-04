'Cháy' vé xe khách chặng ngắn từ TP.HCM đi tỉnh dịp 30/4-1/5

Trước đó, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - ông Võ Khánh Hưng giao Thanh tra Sở phối hợp cảnh sát giao thông, công an địa phương và các cơ quan chức năng khác kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải đường bộ, bến bãi đỗ xe.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở khu vực bến và xung quanh bến xe; Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, bãi xe trái phép, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định; xử lý nghiệm, không để xảy ra tình trạng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cũng điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên các tuyến xe buýt đến khu vui chơi, hội chợ, các bến xe, ga đường sắt Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất… đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho người dân.