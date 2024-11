'Cháy vé' concert 'Anh trai say hi', chợ vé online lập tức sôi động

Trong ngày mở bán vé concert "Anh trai say hi" (diễn ra ngày 7/12 tại Hà Nội), fan hâm mộ của các anh trai đã khó có thể đặt được vé. Chợ vé online lập tức sôi động. Sau 2 concert rất thành công ở TPHCM, vé của concert Anh trai say hi tại Hà Nội đã bắt đầu mở bán từ sáng ngày 7/11. Mệnh giá vé cao nhất là 10 triệu đồng và thấp nhất là 500 nghìn đồng để xem các "Anh trai say 2" như HIEUTHUHAI, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc, Issac... Tình trạng quá tải, "cháy vé" lập tức xảy ra. Ngay khi cổng bán vé trên tiketbox được mở ra, tình trạng khó truy cập đã diễn ra. Ứng dụng này có hiện số lượng người chờ đặt vé và con số hàng chục nghìn người "xếp hàng chờ" đã hiện lên. Số lượng vé mở bán sớm đã lập tức "cháy" chỉ sau 45 phút mở bán. Trước đó, với concert tại TPHCM, ban tổ chức thông báo vé đã được bán hết toàn bộ chỉ sau 90 phút mở bán. Số lượng hàng chục nghìn người cùng xếp hàng chờ mua vé "Anh trai say hi". Đối tượng khán giả chính của Anh trai say hi là các chị em. Tiếp tục kiên nhẫn chờ mở bán lần 2, chị Lương Ly (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã đặt vé và thanh toán thành công đến tận 3 lần nhưng sau đó hệ thống đã thông báo "hủy vé", hoàn tiền đầy đủ toàn bộ cả 3 lần thanh toán. Chị Lương Ly đã đặt vé không thành công. Tương tự, chị Dương Thảo (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết cũng đã canh cả ngày nhưng không thể đặt được vé. Chị Lan Hương (TPHCM) đã có kế hoạch ra Hà Nội để xem tiếp concert này nhưng chưa đặt được vé, sẵn sàng chấp nhận mua vé có mức chênh lệch mà người khác có vé sau đó rao bán lại. Các "chợ vé online" đã hình thành từ lâu để trao đổi vé các show ca nhạc, các sự kiện văn hóa hay trận đấu bóng đá thu hút sự quan tâm lớn, nhiều người có nhu cầu mua vé. Trên mạng xã hội, các hội nhóm "Mua bán vé concert Anh trai say hai, Anh trai vượt ngàn chông gai", "Pass vé Anh trai say hi" có hàng chục nghìn thành viên. Những người đã đặt được vé bắt đầu đăng các thông tin bán lại vé. Với việc concert quá "hot", cháy vé như hiện tại, vé được bán lại sẽ có giá cao hơn.

Các chợ vé online bắt đầu sôi động, vé đã được rao bán lại.

Người mua vé nên cẩn thận, tỉnh táo, cảnh giác khi trao đổi mua bán vé trên mạng. Thời gian trước, tại một số sự kiện, tình trạng lừa đảo bán vé đã diễn ra, nhiều người đã mua phải vé giả hoặc vé thật, có mã QR code nhưng được bán cho nhiều người, người sau sẽ không thể check-in để vào tham gia sự kiện. Người mua vé cần tỉnh táo, cân nhắc kĩ, kiểm tra kĩ lưỡng khi mua bán vé trên chợ vé online, mua lại vé. Theo Phụ nữ Việt Nam