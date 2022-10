Cháy tiệm tạp hóa lúc rạng sáng làm 3 người chết

Vụ hỏa hoạn xảy lúc rạng sáng 28/10, tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến (ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) do bà Bùi Thị Yến Sương (33 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ.