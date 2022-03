Cháy tiệm đồ chơi trẻ em, tiểu thương "bỏ của chạy lấy người"

Lửa bao trùm cửa hàng đồ chơi ở chợ Dĩ An.

9h20 ngày 9/3, tiệm bán đồ chơi trong chợ Dĩ An (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bùng cháy dữ dội. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm cả tiệm rộng hơn 10 m2.