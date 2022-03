Cháy tại chung cư Carillon 5, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vong

8h sáng ngày 23/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các bên liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại chung cư Carillon 5, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh.

Thông tin ban đầu, vào lúc 4h15' sáng nay, khói lửa bao trùm tầng 10 chung cư. Cư dân phát hiện hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài.