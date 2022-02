Chạy show xe máy, Thùy Tiên chở - trợ lý ngồi sau như ông hoàng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thùy Tiên chạy show bằng xe máy, chở trợ lý (Nguồn: Ngân Hà).

Clip Thùy Tiên chạy show bằng xe máy và chở trợ lý khiến nhiều người xem thích thú.

Khen hoa hậu dễ thương, giản dị, bình dân..., nhiều người cũng trêu trợ lý của Thùy Tiên "sướng nhất trên đời", "sướng như ông hoàng", "được cưng hết nấc", "như trợ lý chở nam vương"...

"Hoa hậu quốc tế mà cũng chạy xe máy luôn"; "Hoa hậu mà chạy xe máy"; "Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng biết chạy xe máy như người thường"..., số khác hài hước trêu chọc mỹ nhân 9X.