Cháy rừng ở Sa Pa: Lửa tiếp tục lan rộng, huy động gần 840 người chữa cháy

Video: Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Chiều 20/2, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, Lào Cai) cho biết, điểm cháy rừng khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng tiếp tục lan rộng.

Cơ quan chức năng phải huy động bổ sung lực lượng, đến nay gần 840 người tham gia chữa cháy. Trong đó, 640 người trực tiếp tham gia chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

"Do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn nên đám cháy đã lan rộng khoảng 25ha ở Vườn quốc gia Hoàng Liên", ông Nguyễn Hữu Hạnh cho biết.



Lực lượng tham gia chữa cháy tiếp cận khu vực rừng bị cháy. (Ảnh: Đ.X.)