Cháy quán karaoke ở Hà Nội khiến 3 cảnh sát hy sinh: Khởi tố, bắt giam chủ quán

Chiều 9/9, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Hùng (chủ quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

Trước đó, khoảng 13h ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường. Các chiến sĩ đã đưa 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, ba chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke tìm kiếm nạn nhân có khả năng còn mắc kẹt trong đám cháy.