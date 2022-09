Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Người nhà quặn lòng ngóng tin trước bệnh viện

"Em tôi đi hát cùng 5 người. Khoảng 21h ngày 6/9, bắt đầu cháy nhưng mọi người ở nhà không biết. Có một người bạn của em tôi đến sau thì thấy cháy, nên gọi về thông báo, nói Thắng mất rồi", anh Tuyến kể.

Vẻ mặt thất thần của anh Nguyễn Trọng Tuyến khi hay tin em rể thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.

Hơn 20h, người thân của nạn nhân vẫn túc trực ở phía ngoài Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Dương có báo cáo nhanh gửi Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ.

Theo đó, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), trong đó có 29 phòng hát; quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016.

Về nguyên nhân vụ cháy, UBND tỉnh Bình Dương nhận định ban đầu là chập điện.