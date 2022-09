Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Còn 8 thi thể chưa xác định được danh tính

Trưa 10/9, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định thêm danh tính 7 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) qua việc lấy mẫu xét nghiệm AND.

Các nạn nhân gồm: M.N.K. (SN 1994, quê Bạc Liêu); H.L.B.N. (SN 1996, quê An Giang); N.T.N.D. (SN 1996, quê An Giang); N.T.X.T. (SN 1991, quê Đồng Nai); B.T.A.T. (SN 1999, ngụ TP.HCM); D.T.K.D. (SN 1996, quê Sóc Trăng); N.T.T. (SN 1981, quê Hà Nam).

24 thi thể được xác định danh tính và bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, chiều 8/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 17 thi thể.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại vẫn còn 8 thi thể chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân.