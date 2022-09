Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc

Tối 12/9, nguồn tin cho hay, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương). Đây là vụ hỏa hoạn làm 32 người tử vong.