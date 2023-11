Cháy quán karaoke khiến 32 người chết: Khởi tố nguyên Phó trưởng CA phường

Hôm nay (28/11), nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố 2 cựu cán bộ PCCC để điều tra vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết vào tháng 6/9/2022.

Theo tìm hiểu, cựu Thiếu tá Phạm Quốc Hùng nguyên là Phó trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước khi được điều chuyển giữ chức Phó trưởng Công an phường Định Hòa, ông Hùng từng công tác tại phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương, sau đó tiếp tục được chuyển về công tác tại Công an TP Thuận An.

Còn cựu Thiếu tá Vũ Trường Sơn chỉ công tác tại phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đến khi bị khởi tố.