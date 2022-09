Cháy quán karaoke 32 người chết, trích xuất camera thấy lửa bùng ra từ tầng 2

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, khi đám cháy bùng phát, có nhiều khách men theo hành lang xuống tầng trệt rồi thoát được ra ngoài an toàn, một số chạy lên tầng thượng chờ lực lượng chức năng tới giải cứu.

Đại tá Quyên cho biết thêm, khi lực lượng cứu nạn cứu hộ vào được bên trong, nhiều tử thi nằm trong khu vực nhà vệ sinh, chắn ngang cửa khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Về công tác kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở này, trước đó vào 27/4/2022, Công an TP Thuận An kiểm tra an toàn PCCC tại karaoke An Phú, sau khi làm việc cơ quan công an yêu cầu cơ sở này phải liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện để kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng hệ thống điện đang sử dụng, trong quá trình hoạt động thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để chập điện, quá tải xảy ra gây cháy. Tuy vậy, tính từ thời điểm cơ quan chức năng yêu cầu đến lúc xảy ra cháy, cơ sở này chưa thực hiện theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Trước đó, vào chiều ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú để tiếp tục điều tra.