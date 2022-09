Cháy quán karaoke 32 người chết: Cảnh báo nguyên nhân ngạt khí ở nhà ống

Bác sĩ Uyên Vy phân tích, trong cuộc sống hiện đại, nhiều nơi dùng vật liệu xây dựng bằng nhựa tổng hợp thay dần cho gạch, xi măng, với ưu điểm nhẹ, đẹp, cách nhiệt tốt. Quán karaoke xài máy lạnh nên cũng thiết kế bịt kín, ít có cửa sổ.

Quán được xây dựng để phục vụ việc ca hát, nên phải sử dụng những vật liệu nêu trên để cách âm. Đồ đạc, nội thất trang trí trong phòng cũng là vải sợi và da, nhựa tổng hợp. Như đã nêu ở trên, vật liệu dùng thế nào thì khi cháy sẽ sinh ra khí độc tương ứng.

Trong đó, CO và HCN là hai khí nguy hiểm gây chết người ngay tại hiện trường cháy. "Khí CO nồng độ cao khiến cơ thể bị yếu liệt, không thể cử động. Nạn nhân hít quá nhiều khí CO sẽ bị chết ngạt do tế bào hồng cầu trong máu không thể hấp thụ oxy" - chuyên gia phân tích.

Cũng theo chuyên gia, nạn nhân ngộ độc khí CO khi được cho thở trong buồng oxy cao áp sớm có thể được cứu sống. Nhưng với ngộ độc khí HCN, nạn nhân thường chết nhanh hơn trước khi chạy thoát ra ngoài hay được can thiệp cấp cứu.

