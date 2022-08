Cháy, nổ ô tô xảy ra do những đồ vật ít ai ngờ đến

Nguồn: Baidu

Tiếp sau đó, cửa kính của chiếc ô tô vỡ vụn với các mảnh vỡ văng tứ tung trong khi cửa sau của xe bị bật tung do áp lực quá lớn từ vụ nổ. Ngọn lửa bên trong xe cũng bùng lên dữ dội khiến những người xung quanh “tá hỏa”.

Ngay sau đó, đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường nhưng do ngọn lửa quá lớn, chiếc ô tô đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên, may mắn là không có thiệt hại về người trong vụ nổ này. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do cục sạc dự phòng bên trong xe. Nhiệt độ bên ngoài quá cao dẫn đến nhiệt độ bên trong xe cũng tăng cao, khiến cục sạc dự phòng phát nổ và dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.