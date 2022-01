Cháy nổ lớn trong đêm tại Hà Nội, nghi một đôi vợ chồng không kịp thoát

Your browser does not support the audio element.

Đêm 3/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc trên. Sau khi có thông tin chính thức, chính quyền sẽ thông tin lại cho báo chí sau.