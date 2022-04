Cháy nhà trọ ở Phú Đô: Người bỏng đen toàn thân, người bỏng 50%, trợt hết da

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở ngõ 60, phố Phú Đô (Hà Nội), sáng nay (1/4), Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đã tạm giữ và lấy lời khai nghi phạm Trần Thị Thanh Hải (Sn 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).



Vụ cháy khiến một cô gái 25 tuổi tử vong, 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và 7 người khác được hướng dẫn thoát nạn an toàn.



Nạn nhân tử vong là chị N.T.M.A. (SN 1997, ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội). Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi phát hiện hỏa hoạn trong khu trọ, M.A đã chạy xuống tầng 1 để thoát thân nhưng không may bị ngã. Ngọn lửa lớn bao trùm dẫn đến kết cục thương tâm.



Được biết, nạn nhân đang mang thai được 2 tháng, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 tới.

Hiện trường vụ hỏa hoạn Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, tối 31/3, đơn vị này tiếp nhận liên tiếp 8 bệnh nhân trong vụ phóng hỏa đốt nhà trọ ở Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội).



Theo Vietnamnet, bác sĩ Lê Đình Thái, người trực tiếp sơ cấp cứu cho biết, bệnh nhân đầu tiên nhập viện khoảng 20h30, là một nam thanh niên. Người bệnh tự di chuyển tới viện trong tình trạng đen toàn thân, bỏng khoảng 50% diện tích da.



Sau khi cho bệnh nhân dùng giảm đau, truyền dịch, sơ cứu đắp gạc ở các tổn thương trợt da, các bác sĩ đã liên hệ xe cấp cứu, chuyển ngay nam thanh niên sang Viện Bỏng Quốc gia điều trị tiếp.



Khoảng 10-15 phút sau, một phụ nữ khoảng 29-30 tuổi, cùng 2 cháu bé 2 và 4 tuổi được đưa đến bệnh viện. Riêng bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng khoảng 50%, trợt hết da do không có quần áo che chắn. Sau khi sơ cứu ổn đinh, các nạn nhân được chuyển đến Viện Vỏng Quốc gia tiếp tục theo dõi, điều trị.



4 nạn nhân tiếp theo bị bỏng nhẹ, diện tích bỏng không đáng kể, khoảng 5%, sức khỏe ổn định. Họ được theo dõi tình hình và về nhà trong đêm. Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, trong số 4 nạn nhân này có 1 người cao tuổi (56 tuổi), có bệnh nền tăng huyết áp và tiểu đường, tuy không bị bỏng nhưng bị sặc khói và khó thở. Các bác sĩ đã làm điện tâm đồ, xác định bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim, hẹn khám lại chuyên khoa Tim mạch.



Hiện không còn bệnh nhân nào cấp cứu vì bỏng còn ở Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải khi bị bắt Như Tuổi Trẻ Online đưa tin trước đó, vào khoảng 19h tối ngày 31/3, tại một nhà trọ trong ngõ 60, đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, khu vực xảy cháy tại nơi để xe ở tầng 1, thuộc nhà cao tầng, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2.



Đám cháy phát sinh rất nhiều khói và khí độc. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, cứu người.



