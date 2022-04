Cháy nhà trên phố cổ Hà Nội lúc rạng sáng, một phụ nữ tử vong

Ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 2/4, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an TP Hà Nội cho hay, lực lượng PCCC&CNCH vừa kịp thời cứu 6 người trong vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong ngõ nhỏ trên phố Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, khoảng 4h06 sáng nay (2/4), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân trong ngõ 43 Bát Đàn. Qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, Công an Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng 12 cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy.