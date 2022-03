Cháy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia: Ukraine-IAEA lên tiếng khẩn, Tổng thống Mỹ gọi sang Kiev

4 phút trước Tin pháp luật

Như CAND online đã đưa tin, sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai)...