Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong

Your browser does not support the audio element.

Sáng 7/12, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Kiên Giang - xác nhận, tại Trung tâm thương mại Ba Hòn, ven Quốc lộ 80, thuộc khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương (Kiên Lương) vừa xảy ra vụ cháy làm 4 người trong gia đình bị thiệt mạng.

Nạn nhân của vụ cháy gồm anh N.D.T sinh năm 1984, chị N.N.Y, sinh năm 1988, hai con nhỏ là cháu N.T.K.B sinh năm 2013 và cháu N.N.T.K sinh năm 2019. Vợ chồng nạn nhân là chủ kinh doanh nệm, màn cửa và quần áo may sẵn.