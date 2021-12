Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, nhiều người hoảng loạn

Your browser does not support the audio element.

Ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 126 Khuất Duy Tiến - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến bất ngờ phát hiện khói phát ra từ ngôi nhà 4 tầng trong ngõ. Sự việc khiến người dân quanh khu vực hoang mang, lo lắng và nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng.