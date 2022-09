Cháy ngùn ngụt tại tòa nhà cao chọc trời ở Trung Quốc

Chiều 16/9, truyền thông Trung quốc đưa tin, tòa nhà Viễn thông Trung Quốc nằm ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam bốc cháy dữ dội, khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, hàng chục tầng lầu ngập trong biển lửa.

Your browser does not support the video tag.