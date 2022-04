Chạy máy nổ trong nhà, cháu bé tử vong, bà và mẹ nguy kịch

Ngày 1/4, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) - cho biết, trên địa bàn thôn Mỹ Long, xã An Dân vừa xảy ra một vụ nghi ngạt khí do sử dụng máy nổ trong phòng kín.

Vụ việc làm cháu T.Đ.Đ.H. (13 tuổi) tử vong, 2 người khác là bà P.T.H. (72 tuổi - bà ngoại H.) và T.T.M. (46 tuổi, mẹ ruột H.) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.