Cháy lớn tổng kho hàng ở Hải Phòng

Cháy lớn tại tổng kho chuyên chứa hàng hóa ở Hải Phòng (Ảnh: CTV).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (3/10) tại Tổng kho An Hồng thuộc địa bàn thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Đây cũng là khu vực tập trung khá nhiều kho bãi, nhà xưởng.