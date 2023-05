Cháy lớn tại xưởng chế biến mùn cưa, ván ép ở Đồng Nai

Chiều 19/5, một xưởng mùn cưa tại khu vực ấp Vàm, xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Vĩnh Cửu đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường chữa cháy.