Cháy lớn tại thủ đô Ấn Độ, ít nhất 27 người chết

Các nguồn tin cứu hộ tại Ấn Độ cho biết đã có 27 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một đám cháy lớn xảy ra tại một tòa nhà thương mại 4 tầng ở phía Tây thủ đô New Delhi vào cuối giờ chiều 13/5 (theo giờ địa phương).

Theo một quan chức Sở Cứu hỏa thành phố New Delhi, hiện đám cháy đã được dập tắt và tổng số nạn nhân thiệt mạng là 27 người. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, truyền thông sở tại cho biết khoảng 60-70 người đã được giải cứu khỏi tòa nhà, hơn 40 nạn nhân bị bỏng đã được đưa tới bệnh viện.

Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ tầng một của tòa nhà, nơi có văn phòng của một công ty sản xuất bộ định tuyến và camera an ninh, Đài NDTV dẫn lời quan chức cảnh sát Sameer Sharma cho biết.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh chụp màn hình Hindustan Times

Người phát ngôn của cảnh sát New Delhi xác nhận cảnh sát đã bắt Harish Goel và Varun Goel, chủ sở hữu của doanh nghiệp hoạt động ở tầng một tòa nhà.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ram Nath Kovind đã bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại về người.

Hỏa hoạn thường xảy ra ở Ấn Độ, nơi luật xây dựng và các tiêu chuẩn an toàn thường bị các nhà xây dựng và người dân xem nhẹ. Năm 2019, một đám cháy do chập điện đã nuốt trọn một tòa nhà khiến 43 người ở New Delhi thiệt mạng.a