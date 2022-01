Cháy lớn tại khu dịch vụ thương mại ngay ngày đầu năm mới

Your browser does not support the audio element.

Ngày 1/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị nhận được thông tin vụ cháy vào khoảng 16h05 cùng ngày tại khu vực nhà thương mại dịch vụ, Công ty TNHH So To, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương.