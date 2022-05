Cháy lớn ở 3 cửa hàng photocopy, quảng cáo và thời trang, cảnh sát quần quật gần 3h dập lửa ngăn cháy lan sang nhà dân

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động điều động 05 xe chữa cháy và 1 xe téc nước của các đơn vị gồm: Công an quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h 07 ngày 19/5/2022, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngõ 440 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 20/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC &CNCH) Công an TP Hà Nội cho biết tối 19/5, các chiến sĩ PCCC kịp thời khống chế đám cháy lớn ở quận Tây Hồ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy và 5 CBCS tới hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy.

Vừa tới hiện trường, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội đã thành lập Ban chỉ huy chữa cháy, triệu tập chỉ huy các đơn vị chữa cháy, chỉ đạo việc trinh sát đám cháy, thống nhất kỹ, chiến thuật tổ chức chữa cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà do có nhiều vật liệu dễ cháy.

Nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh (quần áo, phông bạt quảng cáo,…) Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực hộ kinh doanh và nhà dân lân cận, đồng thời chỉ đạo các lực lượng Công an phường, lực lượng các dân phòng,… tổ chức đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.