Cháy karaoke ở Bình Dương: Hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết, trước mắt với mỗi nạn nhân thiệt mạng, TP sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng (20 triệu đồng từ nguồn ngân sách, 10 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa).

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, TP Thuận An sẽ hỗ trợ mỗi người 5 triệu đồng.