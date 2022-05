Cháy hơn 140 xe máy tại bãi giữ xe vi phạm pháp luật ở Bình Dương

Bãi giữ xe vi phạm của Công an phường Tân An có diện tích khoảng 80m2, nằm trong Trung tâm văn hóa thể thao phường Tân An trên đường DX 111, thuộc khu phố 9, phường Tân An, tỉnh Bình Dương.

Thống kê ban đầu có hơn 140 chiếc xe máy đã bị cháy rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra cháy bãi tạm giữ xe vi phạm pháp luật tại Đội CSGT khu vực 3 TP Thủ Đức.