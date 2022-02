Cháy hàng xe sang, nhà giàu kêu ca khó khăn nhưng tiền tiêu không phải nghĩ

Các DN đánh giá, sức mua hàng xa xỉ tại Việt Nam sẽ phục hồi vào năm 2022. Trong đó, thị trường xe sang dự báo có thể tăng từ 8% so với 2021 nhờ kinh tế phát triển.

Cục Hải quan TP.HCM cho biết, nếu như cả năm 2020 chỉ cấp giấy phép cho 41 xe diện quà biếu, tặng thì năm 2021 tăng lên 95 trường hợp. Đa số xe nhập về diện này là xe từ 7 chỗ ngồi trở xuống, mới 100%, tập trung vào những thương hiệu xe sang như: Lexus, Mercedes, Bentley... có giá từ vài tỷ đồng tới cả chục tỷ đồng. Đây chủ yếu là các loại xe hạng sang đáp ứng nhu cầu của một số ít khách hàng có thu nhập cao. Người nhận vẫn phải chịu đầy đủ các loại thuế như xe bình thường, ngoài ra là thuế tiêu thụ đặc biệt, do đó đã làm tăng đáng kể số thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2021, DN Việt còn nhận được xe quà biếu, quà tặng, nhiều hơn so với năm trước.

Thị trường xe sang đã bắt đầu sôi động với nhiều mẫu mã mới dành cho năm 2022.

Volvo Car Việt Nam cũng ra mắt bộ sưu tập 6 mẫu xe mới, trong đó 3 mẫu XC60 Recharge, V60 Cross Country và S90L Inscription có những cải tiến và nâng cấp trang bị đáng chú ý. Mẫu XC60 Recharge nổi bật với động cơ tích hợp xăng và điện, công suất 408 mã lực. Trong khi đó, mẫu V60 Cross Country có thể gọi là chiếc xe sedan gầm cao, tương đương với dòng xe SUV và được trang bị chế độ off road, công suất lên đến 250 mã lực. Còn Volvo S90L AWD là dòng sedan hạng sang cỡ trung.

Tháng 1/2022, đến lượt Lexus giới thiệu thương hiệu F tại Việt Nam với 3 mẫu xe mang huy hiệu F Sport, gồm IS 300 F Sport và ES 250 F Sport và RX 300 F Sport. Các phiên bản F Sport đều có giá đắt hơn khoảng 100 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Cụ thể, IS 300 F Sport, ES 250 F Sport và RX 300 F Sport có giá lần lượt là 2,56 tỷ đồng, 2,64 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng.

Với những mẫu xe sang sản xuất lắp ráp trong nước, do được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đến hết ngày 31/5/2022, nên sẽ là cơ hội để giới nhà giàu mạnh tay chi tiền, góp phần giúp cho thị trường xe sang thêm phần sôi động.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6% trong năm 2022, thu nhập bình quân đầu người sẽ nâng lên mức 3.700 USD. Với mức thu nhập này, thị trường ô tô Việt Nam đã bước vào giai đoạn ô tô hóa. Khi đó, tầng lớp trung lưu cũng tăng nhanh, vì vậy thị trường xe sang Việt Nam được nhận định còn nhiều tiềm năng.

Trần Thủy