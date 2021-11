'Cháy hàng' taxi công nghệ, giá cước cao hơn taxi truyền thống

"Loay hoay gần 30 phút mới bắt được xe, tôi không ngờ tìm taxi công nghệ thời điểm này khó như thế. May mà cũng đã dự liệu sẵn là gọi xe sẽ lâu hơn ngày thường nên tôi đã bật ứng dụng lên tìm trước giờ bay tận 3h. Giá cước cũng cao hơn so với ngày thường nhưng may mà có xe" - anh T than thở.

Số lượng xe taxi công nghệ được hoạt động ít, khách ở nhiều địa bàn khiến việc gọi xe qua ứng dụng khó khăn hơn. Ảnh: Khánh Linh.



Cũng gặp tình cảnh tương tự nhưng chị Lâm Anh (ngụ quận 7, TPHCM) còn kém may mắn hơn khi mở cả 3 ứng dụng Grab, Be, Gojek mà vẫn không tìm thấy tài xế sau khi đáp chuyến bay ở Tân Sơn Nhất để trở về nhà.

Tất cả app đều được sử dụng nhưng mãi không tìm được tài xế sau khi cố gắng chờ đến cả 30 phút. Cuối cùng, chị đành lựa chọn gọi điện thoại tổng đài taxi truyền thống để gọi xe về nhà dù bình thường đi taxi truyền thống có giá cao hơn.