Cháy dữ dội đồi bạch đàn ngay sát khu dân cư

Your browser does not support the audio element.

Cháy dữ dội tại khu đồi trồng bạch đàn (Ảnh: CTV).

Vụ cháy xảy ra tối 30/11, tại khu vực đồi lâm nghiệp thuộc khu 8 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh