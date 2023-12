Cháy chợ quần áo cũ lớn nhất miền Tây, cả trăm sạp hàng bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 31/12, người dân sống quanh chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện lửa bùng phát từ trong chợ nên hô hoán và báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an địa phương, lực lượng dân quân tự vệ và người dân khống chế lửa.