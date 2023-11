Cháy căn hộ chung cư ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng cho biết, lúc 7h35 sáng nay 18/11, tại phòng 301 khu nhà L7 - A9, thuộc khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) đã xảy ra cháy.

Cảnh sát PCCC&CNCH phun nước dập lửa (Ảnh: Công an cung cấp).