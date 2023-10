Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội vì chủ nhà nướng cá

Tối 1/10, một vụ cháy xảy ra tại toà E3 chung cư The Emerald Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Lúc 20h32, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy. Công an quận Nam Từ Liêm xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cứu nạn. 20h40, công an quận có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng PC07 và ban quản lý toà nhà sử dụng họng nước chữa cháy tại tầng 6 để dập lửa. Đến 20h45, đám cháy được khống chế và 20h56 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.