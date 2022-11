Chạy bám sát đuôi ô tô, xe máy bị đè nát trong một tình huống đáng sợ

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy xe máy màu đỏ đã chạy quá sát đuôi ô tô con màu trắng nên bị trượt ngã sang làn đường ngược chiều do phanh gấp khi ô tô trắng giảm tốc độ đột ngột. Đúng thời điểm đó, có một chiếc SUV màu trắng chạy qua, không kịp tránh, đã chèn qua xe máy.

Không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước nên xe máy bị trượt ngã sau cú phanh gấp, bị ô tô ngược chiều chèn qua (Video: MXH).

Tình huống giao thông trên đã lập tức thu hút rất đông sự quan tâm và bình luận sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Hầu hết các ý kiến đều nhận định lỗi chính thuộc về người điều khiển xe máy khi đi quá sát đuôi ô tô nên không kịp xử lý tình huống khẩn cấp.