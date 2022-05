Cháy bãi giữ xe vi phạm ở Bình Dương, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Luật sư Cường cho biết thêm, nếu xe vi phạm có bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì công ty bảo hiểm là đơn vị bồi thường thiệt hại. Khi đó việc bồi thường không quy về trách nhiệm người quản lý (công an quản lý trong trường hợp này).

Như VTC News đưa tin, khoảng 10h30 ngày 22/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông của Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, thuộc địa bàn quản lý của Công an TP Thủ Dầu Một.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên các phương tiện tại đây bị thiêu rụi.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Thọ