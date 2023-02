"Chạy án" và "lừa chạy án"

Vào tháng 9/2022, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế C03 Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM) Nguyễn Minh Quân chi tiền để "chạy án".

Việc lợi dụng quyền hạn, các mối quan hệ, sự tín nhiệm của mình để trực tiếp hoặc thông qua trung gian thực hiện các hành vi nhằm "đổi trắng thay đen", giúp người có tội được hưởng án nhẹ hơn so với hành vi phạm tội là xâm phạm đến các chuẩn mực đúng đắn, quy trình hoạt động, trách nhiệm làm việc trong cơ quan tổ chức, cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 22/2 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo thông tin ban đầu thì tướng Đỗ Hữu Ca bị điều tra dấu hiệu nhận tiền để "chạy án".

Vụ án liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, vì vậy chúng ta chờ thông tin tiếp theo của cơ quan chức năng và không đưa ra suy đoán hay phán xét không có căn cứ pháp luật.

Tuy nhiên, thiết nghĩ hai vụ việc nêu trên cũng như nhiều vụ khác đã được điều tra, xét xử những năm qua là sự cảnh tỉnh đối với bất cứ ai có định "chạy án" hay "lừa chạy án".

Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an cũng như các cơ quan nội chính khác là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, vì vậy dù còn công tác hay đã nghỉ hưu đều phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để "thanh bảo kiếm" luôn sắc bén và vững vàng, không bị xuyên thủng bởi những viên đạn "bọc đường".