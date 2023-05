Cháy 3 ngôi nhà làm lốp xe ở Hà Nội

Vụ cháy xảy ra tại 3 ngôi nhà kinh doanh, làm lốp xe (Ảnh: Hoàng Mạnh).

"Cả 3 ngôi nhà đều do một chủ cơ sở thuê lại để làm lốp xe. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không làm ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện", vị lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Đông Anh thông tin.

Người dân tham gia vận chuyển đồ đạc, lốp ra khỏi cửa hàng bị cháy giúp chủ nhà (Ảnh: Lê Phú).

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.