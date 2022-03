Cháy 2 căn chung cư ở 2 tầng khác nhau, cư dân tháo chạy trong đêm

Your browser does not support the video tag.

2 căn hộ bốc cháy dữ dội trong đêm

Phát hiện sự việc, người dân vô cùng hoảng loạn, tháo chạy xuống dưới sân chung cư. Một vài người khác bình tĩnh hơn, gọi điện báo lực lượng chức năng và bật hệ thống chữa cháy tòa nhà để dập lửa.