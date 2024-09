Cháu nội mới đầy tháng, mẹ chồng đã vội đuổi chúng tôi đi vì con gái bà không chịu được tiếng trẻ con khóc

Theo thông tin do đội ngũ chuyên gia an ninh mạng Kaspersky chia sẻ, trong nửa đầu năm 2024, số lượng người dùng bị tội phạm mạng nhắm đến, sử dụng mồi nhử là các trò chơi phổ biến dành cho trẻ em, đã tăng 30% so với nửa cuối năm 2023.