Châu Nhuận Phát bị tát 62 cái, khâu 5 mũi khi đóng phim mới

Vì vết thương không đơn giản, Châu Nhuận Phát bình tĩnh nói với các nhân viên trường quay: “Tôi sẽ đến bệnh viện để khâu vết thương và quay trở lại. Mọi người có thể tiếp tục quay những cảnh khác trước".

Châu Nhuận Phát bị thương phải khâu 5 mũi trong quá trình quay Đừng gọi tôi là thần bài. Video: Weibo.

Sau khi quay trở lại phim trường, tài tử cho biết ông đã phải khâu 5 mũi và pha trò rằng câu nói mang nghĩa 5 điều may mắn, tượng trưng cho 5 mũi khâu với kỳ vọng bộ phim đạt doanh số tốt. Tinh thần của tài tử nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ đoàn phim.

Ở cảnh quay khác, Châu Nhuận Phát đóng cảnh bị túm tóc, quần áo. Trong khi diễn tập, tài tử đã hướng dẫn đồng nghiệp nên kéo thật mạnh, không cần kiêng nể. Hoàn thành cảnh phim, nam diễn viên đưa tay lên đầu nói: “May mắn tóc của tôi khá khỏe” khiến ê-kíp phá lên cười.