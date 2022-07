Châu Kiệt Luân thống lĩnh làng nhạc Hoa ngữ trong ngày trở lại

Sản phẩm mang âm hưởng nghệ thuật đương đại của Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ được đánh giá cao. Trong MV, Châu Kiệt Luân thể hiện kỹ năng chơi đàn piano điêu luyện và rap. Ngoài ra, Greatest Works Of Art còn có sự tham gia của Lang Lang - hoàng tử piano Trung Quốc.

Greatest Works Of Art là album đánh dấu sự trở lại của Châu Kiệt Luân sau 6 năm. Album gần nhất anh phát hành là vào năm 2016 với tên gọi Jay Chou's Bedtime Stories. Những năm sau đó, nam ca sĩ chỉ thực hiện các single album như Won't Cry, Truly Believe, Mojito để phục vụ khán giả.

Nhạc sĩ Phương Văn Sơn, cộng sự của Châu Kiệt Luân, cho biết nam ca sĩ nhiều khả năng sẽ ra mắt 2 album trong năm 2022. Hơn một nửa số bài hát được chính Châu Kiệt Luân sáng tác và hòa âm phối khí.