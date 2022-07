Châu Kiệt Luân bị chỉ trích

"Tôi nghĩ chuyện album có các bài hát cũ là bình thường. Trước đó, một số ca khúc được phát hành dưới dạng online, còn hiện tại nó được đưa vào album vật lý (album cứng). Mọi người cũng có thể hiểu các bài hát trong album được phát hành dần, do đó, khi bài hát đầu tiên được ra mắt là giai đoạn quảng bá cho album đó (era) đã bắt đầu. Thực tế, mọi người thường nghe nhạc trực tuyến, album vật lý mang tính chất kỷ niệm, sưu tầm nhiều hơn", Mạch Chưng Vĩ chia sẻ.



Châu Kiệt Luân bị chê khi bán bài hát cũ trong album mới

Theo Sina, Greatest Works of Art đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của Châu Kiệt Luân. Kể từ sau Jay Chou's Bedtime Stories, anh đã không phát hành album mới suốt 6 năm. Những năm gần đây, ngôi sao xứ Đài chỉ thực hiện các single album như Won't Cry, Truly Believe, Mojito để phục vụ khán giả.