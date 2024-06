Châu Dã - sao nữ diện váy Công Trí - đang nhận chỉ trích dữ dội

Tên Châu Dã đang là chủ đề nóng nhất Weibo Trung Quốc ngày 15/6. Nữ diễn viên bị tố tỏ thái độ khó chịu, hoàn toàn ngó lơ nhân viên nhà đài gây tranh luận.

Cụ thể, đoạn video được ghi hình tại hậu trường Đêm hội điện ảnh Douyin tổ chức tại Thượng Hải tối 14/6, Châu Dã cùng ê-kip tiến vào và được nhân viên CCTV6 quay hình bằng điện thoại.

Tuy nhiên, nữ diễn viên mặt lạnh như tiền, né tránh và không phản hồi lời chào hỏi của nhân viên này. Video được nhà đài đăng tải lên nền tảng Douyin và không kèm theo bất cứ ghi chú hay nhạc nền nào.