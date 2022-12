Châu Bùi 'xả' loạt ảnh hẹn hò cực tình cùng Binz tại Iceland

Suốt màn biểu diễn, người hâm mộ liên tục hô vang tên hai người. Video hậu trường cho thấy, Châu Bùi cuồng nhiệt trước mỗi sân khấu của bạn trai. Khi Binz diễn Crying Over You, cô hô vang "Anh yêu ơi" khiến khán giả bên cạnh reo hò.

Châu Bùi sinh năm 1997, kém Binz 9 tuổi, là fashionista có tiếng tại Việt Nam hiện nay. Binz là nam rapper có lượng fan đông đảo, HLV Rap Việt 2 mùa, có nhiều hit lớn như They Said, OK, Bigcityboi…

Tin đồn hẹn hò của cặp sao rầm rộ từ năm 2020 khi cả hai có dấu hiệu như diện đồ đôi, nuôi chung thú cưng, xuất hiện cùng một địa điểm… và thường xuyên “thả thính” qua lại trên mạng xã hội.

Thu Hà

Theo VietNamNet