Châu Bùi muốn khóc khi được Binz thể hiện tình cảm trước 5000 khán giả

Tối qua (12/11), nhiều nghệ sĩ như: Tóc Tiên, tlinh, MLee, GDucky, Châu Bùi ... đã có mặt tại nhà thi đấu Quân khu 7 để ủng hộ các nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers tổ chức live concert Kosmik.

Đặc biệt Châu Bùi là cô gái hạnh phúc nhất sự kiện khi được Binz công khai hát tặng trước 5000 khán giả.