Cháu bé Làng Nủ bị lũ quét vùi lấp vẫn trong tình trạng nặng

Ngày 24.9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhi là nạn nhân trong vụ sạt lở do lũ quét tại Làng Nủ. Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi cháu bé làng Nủ bị lũ quét vùi lấp. Ảnh: BVCC Bệnh nhi Mông Hoàng Thảo Ng. (nữ, 11 tuổi), dân tộc Tày là nạn nhân trong vụ sạt lở do lũ quét tại bản Làng Nủ - Phúc Khánh - Bảo Yên - Lào Cai hiện đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thăm hỏi và động viên gia đình cháu Thảo Ng, chia sẻ những mất mát mà gia đình bệnh nhi và những nạn nhân trong đợt mưa lũ vừa qua phải gánh chịu, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Bộ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai trong việc chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn ngành y tế khắc phục hậu quả của bão lũ bằng những hành động, việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa. Sau 2 tuần được điều trị và chăm sóc tích cực, đến hôm nay (24.9), bệnh nhi Thảo Ng. có một số cải thiện. Bệnh nhi đã tỉnh táo, có thể nói chuyện, ăn qua sonde và đi ngoài ngày 2 lần phân vàng. Tuy nhiên, hiện bệnh nhi vẫn trong tình trạng nặng: Thở máy, phối hợp nhiều kháng sinh, dinh dưỡng, phục hồi chức năng. “Vấn đề nghiêm trọng của bệnh nhi vẫn là phổi do hít phải bùn đất và ngâm nước trong thời gian dài. Phim chụp cho thấy phổi vẫn có nhiều ổ áp xe, ho nhiều đờm… Chiều nay, bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn để tập trung mọi nguồn lực tốt nhất điều trị cho cháu”, PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ. Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi động viên cháu bé Làng Nủ bị vùi lấp. Ảnh: BVCC Trước đó, ngày 11.9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhi Thảo Ng. từ BVĐK tỉnh Lào Cai chuyển xuống trong tình trạng: Viêm phổi do đuối nước và hít bùn đất, biến chứng ARDS - Đa chấn thương - Gãy xương đòn phải - Đụng dập gan phải - Tổn thương phần mềm nhiều nơi - Theo dõi sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng - Rối loạn đông máu - DIC - Hội chứng tiêu cơ vân cấp. Bệnh nhi được hội chẩn nhiều lần toàn bệnh viện bởi các chuyên gia hàng đầu để cùng tìm ra phác đồ điều trị tốt nhất cho cháu. Ngày 15.9, Bệnh viện Bạch Mai đã mời GS.TS Hashimoto, Chuyên gia Hô hấp đến từ Khoa hô hấp, Bệnh viện National Center for Global Health and Medicine Tokyo - Nhật Bản cùng tham gia hội chẩn.Trực tiếp tham gia hội chẩn và chỉ đạo công tác chuyên môn ekip điều trị cho cháu, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc bệnh viện chỉ đạo: Bệnh viện sẽ tập trung cao nhất mọi nguồn lực về nhân lực, vật lực, thuốc, vật tư y tế… để cứu chữa và chăm sóc cho cháu.