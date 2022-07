Châu Âu gặp ‘vận rủi’ trong cuộc chiến năng lượng với Nga

Do đó, hôm 28/6, lãnh đạo các nước Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) hứa sẽ tìm kiếm cơ hội để hạn chế giá dầu và chi phí khí đốt của Nga. Theo Economist, cư dân của châu Âu đang được chuẩn bị cho “những hậu quả đau đớn”.

Theo đó, châu Âu sẽ không có 2,5% nguồn cung cấp nhiên liệu xanh trong thời gian tới. Nguyên nhân là do vào ngày 8/6, vụ hỏa hoạn khiến một nhà máy hóa lỏng khí ở Texas Freeport đã phải đóng cửa. Ngoài ra, tập đoàn Gazprom của Nga cũng thông báo giảm vận chuyển khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) xuống 40% công suất. Kết quả là châu Âu mất thêm 7,5% nguồn cung.

Theo các chuyên gia, có rất ít nguồn khác. Các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang hoạt động hết công suất. Rất khó đạt được việc giao hàng bằng đường ống từ Algeria, Azerbaijan hoặc Na Uy. Việc khởi động lại mỏ khí Groningen của Hà Lan - từng cung cấp nhiều như Nord Stream 1 nhưng đã bị đóng cửa sau khi gây ra động đất là một khó khăn về mặt chính trị.

Do đó, theo ước tính của công ty tư vấn Rystad Energy, do nhà báo của The Economist tham khảo, vào cuối tháng 10, các kho chứa khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được lấp đầy 2/3.